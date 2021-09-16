منتخب مصر.. "الاجتماع الطارئ" مع كيروش وموقف صلاح

تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر بجهاز المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عبر”سكاي نيوز عربية، عن كواليس اجتماع الجهاز الفني “للفراعنة” الذي أُقيم على هامش مؤتمر تقديم المدرب الجديد للمنتخب المصري.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ويعاونه ضياء السيد في منصب المدرب العام ومحمد شوقي مدربا مساعدا ووائل جمعة في منصب مدير المنتخب.

تقديم كيروش

ويتحدث وائل جمعة في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية عن تقديم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخب مصر بالقول: “أعتقد أن كيروش تم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير بطريقة لائقة تناسب تاريخه الكبير، هو مدرب كبير وله باع كبير وأتمنى أن يوفق ويكون إضافة كبيرة للكرة المصرية ويحقق أحلام المصريين بالوصول إلى نهائيات كأس العالم”.

معيار الاختيار الفني

ويكمل جمعة حديثه عن معيار الاختيار الفني للمدرب في الفترة المقبلة في ظل خوض الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري وغياب مشاركات الزمالك بعد تأجيل مسابقة كأس مصر: “المدرب سيتابع المباريات الأخيرة في بطولة الدوري لأخذ فكرة عن كل لاعب، هذه رؤية فنية خاصة بالمدرب ولم تحسم بعد، الجميع سيكون تحت أعين المدرب في الفترة المقبلة قبل إعلان القائمة الأساسية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة”.

الأداء

وعن أداء المنتخب المصري في الفترة المقبلة يعلق وائل جمعة: “سنعمل على تطوير أداء المنتخب بالطبع، يهمنا في الفترة المقبلة أن يقدم منتخب مصر كرة جيدة وأداء جيد، ولدينا طموح للوصول بمنتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم، ومنتخب مصر له اسم وتاريخ كبيرين”.

ويكمل جمعة: “أهم شيء بالنسبة للجهاز الفني في الفترة الحالية هي تجاوز مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم للتقدم أكثر في المجموعة وتحقيق أمل الصعود إلى كأس العالم”.

كواليس الاجتماع الأول

ويوضح مدير منتخب مصر كواليس اجتماع كيروش بالجهاز الفني بالقول: “توصلنا إلى اتفاق مع رئيس الاتحاد لإقامة معسكر لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة على أن يتم إعلان القائمة الأساسية لمنتخب مصر يوم 29 سبتمبر الجاري، استعدادا لمباراتي ليبيا”.

وعن قوام منتخب يواصل جمعة: ” الجهاز الفني سيتابع كافة المباريات ومن ثم يحدد قوام المنتخب الرئيس سننظر حالة اللاعبين المصابين وجاهزيتهم وكذلك بقية اللاعبين قبل الكشف عن القائمة النهائية”.

ويستطرد: “قررنا خلال الاجتماع الأخير خوض مباراة ودية في يوم 30 سبتمبر مع منتخب ليبريا من أجل إتاحة الفرصة للمدرب للتعرف على اللاعبين والإعداد لمواجهتي ليبيا المقبلين، تلك المباراتين هامتين بالنسبة لنا ومحط أولوياتنا”.

موقف محمد صلاح

ويكشف وائل جمعة موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل بعد رفض إدارة ليفربول مسبقا السماح له بخوض مواجهة أنجولا بالجولة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بسبب وقوع مصر في المنطقة الحمراء لدائرة انتشار فيروس كورونا.

ويعلق جمعة على موقف محمد صلاح: “من المؤكد أننا سنستدعي محمد صلاح في قائمة المنتخب القادمة، هو لاعب له قيمة وقامة معروفة بالمنتخب ونعرفها جيدا، سنرسل استدعاءات لجميع اختيارات كيروش من المحترفين ومنهم محمد صلاح، سنخاطب الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم لتنسيق انضمام اللاعبين المحترفين والأمور ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة”.

عقوبة مصطفى محمد

مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراي التركي له واقعة شهيرة بعد نهاية مباراة منتخب الأخيرة أمام الغابون حيث ظهر اللاعب وهو” يبصق” على الجهاز الفني للمنتخب المصري آنذاك بقيادة حسام البدري، وسط تقارير إعلامية تفيد بتوقيع غرامة مالية على اللاعب.

وعن إمكانية توقيع عقوبة على مصطفى محمد في الفترة المقبلة يعلق مدير منتخب مصر: “هذا الحديث سابق لأوانه لم نتطرق للحديث عن عقوبة مصطفى محمد في اجتماعنا، المدرب البرتغالي لا يزال يتعرف على الجهاز الفني واللاعبين”.

وينهي مدير منتخب مصر تصريحاته معلقًا: “أنا في خدمة منتخب مصر، أتمنى أن مهمة جديدة أسعى لتحقيق نجاح بهذه التجربة، هي مسؤولية كبيرة كوني أتواجد بجهاز منتخب مصر وأتمنى أن أوفق”.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقال حسام البدري المدير الفني الأسبق للفراعنة، بعد التعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”.