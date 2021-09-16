صنع الله ورئيس “شركة سرت” يناقشان أزمات قطاع النفط

استقبل رئيـس مجلــس إدارة المؤسســة الوطنيـــة للنفط المهـــندس “مصطــفى صنـــع الله”، المهندس “مسعــود سليمــان موســى” رئيــس مجلس إدارة شركــة سرت لإنتاج وتصنيــع النفــط والغـاز بمقر المؤسســـة في طرابلـــس.

وبحسب بيان صادر عن شركة سرت، اليوم الخميس، فإن اللقاء يأتي في إطار استمــرار المتابعتـــة الحثيثة لنشاط ومراحــل سير مشروعات الشركات النفطية كافة.

وخـــلال اللقاء، استعــــرض الجانبان الأزمــة المالية الخانقة التي يمــر بها قطاع النفط والغاز نتيجة عدم اعتمادة الميزانية، وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على سير العمليات وتوفير الإمكانيات اللازمة وصرف مرتبات العاملين بالقطاع والوفاء بالالتزامات المالية على مختلف الشركات.