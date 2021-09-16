في العدد 304: تحركات مكثفة مع تونس لفتح الحدود.. وجدل مجتمعي حول «منحة الزواج»

اليوم الخميس صدر العدد 304 من جريدة الوسط، وفيه نقرأ تقريرًا مجمعًا بعنوان «تحركات مكثفة للسلطة الموقتة في الـ(100 يوم الأخيرة)»، وفيه تطالب سفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، الجهات الليبية الفاعلة، بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وتزدحم الصفحة الثالثة بموضوعات منها موضوع عن فاغنر وجاء بعنوان «تقارير تتحدث عن تواجدها في سرت والجفرة.. قلق فرنسي من توسيع فاغنر نشاطها في أفريقيا بعد إعلان شراكة مع حكومة مالي».

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وجاء الموضوع الثاني الذي يرصد النشاط المكثف للسلطة الانتقالية قبل نحو شهرين من انتهاء مهامها بإجراء الانتخابات، وقد جاء بعنوان «الدبيبة من تونس إلى مصر.. والمنفي في قطر.. تحركات مكثفة للسلطة الموقتة قبل أسابيع من نهاية عملها».

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير مثير بعنوان «فتنة السفراء».. نزاع اختصاصات بين المجلس الرئاسي والمنقوش وفيه يعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن: «طريقة وزارة الخارجية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات بالخارج باطلة»، أما مكتب النائب العام فيؤكد أن: «الوزيرة تحت طائلة المساءلة بسبب «التعسف وتجاوز استعمال السلطة».

في الصفحة نفسها، تنشر «الوسط» ملخصا لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وجاءت متضمنة استعراضا استراتيجيا مستقلا لعمل البعثة الأممية في ليبيا، وجاءت بعدة عناوين منها «الاستعراض الاستراتيجي: جمود متزايد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.. تقرير أممي مستقل: المنظومة الصحية في ليبيا توشك على الانهيار ..والآلاف في عداد المشردين، وطالب التقرير بتكثيف جهود المصالحة مؤكدا أن: «الانقسامات تسود النسيج الاجتماعي»، كما أوصى بنقل رئيس البعثة الأممية من جنيف إلى طرابلس.

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ويرصد تقرير وباء كورونا الذي يتصدر الصفحة الخامسة ارتفاع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 328 ألف إصابة منها 242 ألف متعاف و4469 متوفى، فيما يعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض «انخفاض وفيات كورونا بنسبة 29%»، وذلك بالتزامن مع استمرار حملات التطعيم في شتى المناطق الليبية.

وتضم الصفحة ذاتها موضوعا جماهيريا أحدث جدلا حول «منحة الزواج» وهل هي دعم للشباب.. أم رشوة انتخابات؟، وجاء بعنوان «الدبيبة يرفع شعار صناديق إعمار وزواج بدلا من الذخيرة».

كورونا ومنحة الزواج

ومن الشأن الليبي إلى الشأن الدولي، ونطالع في صدر الصفحة السادسة تقريرا يحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان، فيما تشكر حركة طالبان دول العالم على المساعدات التي وصلت وستصل إلى البلاد.

لبنان يتنفس

وبعد 13 شهرا من الفراغ الذي أفرزته الأزمة اللبنانية، تعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها برئاسة نجيب ميقاتي، حيث نقرأ في الصفحة السابعة تقريرا بعنوان «هل ينجح ميقاتي في إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة؟

عودة الحياة لمشروعات الإسكان

وفي الصفحة الثامنة نقرأ تقريرا رئيسيا بعنوان «الحكومة تبدأ طريق عودة الحياة بمشروعات في الإسكان والمرافق بعدد من المدن». أما الصفحة التاسعة فنقرأ في صدرها تقريرا بعنوان «مستقبل غامض لإنتاج النفط الليبي بعد تعطل التصدير»، فيما يرى التقرير أن أمل الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا أصبح «في مهب الريح».

أين دور المثقف الليبي؟

ومن تطورات الاقتصاد الليبي، إلى الصفحة الثقافية ودور المثقف الليبي، حيث نطالع استطلاع رأي كتاب وأدباء بعنوان «حضر المثقف الليبي.. وغاب دوره السياسي والمجتمعي».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن، التي تتصدرها تغطية لدورة مهرجان الجونة السينمائي الجديدة، وجاءت بعنوان «الجونة السينمائي يعلن أسماء 20 مشروعًا مشاركًا في منصته الإنتاجية».

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فرسان المتوسط يستعدون للفراعنة

وفي صفحة الرياضة الأولى نقرأ تقريرا مفصلا عن استعدادات منتخب الكرة لمواجهة مصر في تصفيات مونديال قطر 2022، وجاء بعنوان «منتخب الفرسان يتسلح ببن علي والمصراتي والتاجوري قبل معسكر تركيا. وكليمنتي يصدر تعليماته باستدعاء الثلاثي المحترف لتدعيم الصفوف قبل مواجهتي مصر في تصفيات المونديال».

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