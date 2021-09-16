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الاجتماعات الليبية المصرية سادها جو تعاون إيجابي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة إن أعمال انعقاد اللجنة التحضيرية للجنة المصرية الليبية المشتركة، تضمنت إعداد مجموعة من مذكرات التعاون والعقود بين القطاعات المختلفة، مشيرا في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن الاجتماعات سادها جو من التعاون الإيجابي الملموس بين المسؤولين.

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قناة ليبيا

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