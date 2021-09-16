شكشك يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري تبادل الخبرات بين الجانبين

بحث رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام بدوي، آلية تبادل الخبرات بين الجانبين وآفاق التعاون المشترك في مجالات المحاسبة والرقابة المالية .

وناقش اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة آليات العمل الرقابي المالي ونطاق اختصاص الجهازين، وسُبل التواصل لتطوير عمل مهنة المحاسبة المالية وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في بعض الجوانب التي تختص بالمحاسبة والرقابة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم الشكر، لشكشك على الزيارة مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين الشقيقتين ليبيا ومصر في كافة المجالات.

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