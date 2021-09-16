«المنفي» يختتم زيارته للعاصمة القطرية الدوحة

اختتم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، التي بحث خلالها مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وكان الشيخ تميم، قد ثمن خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، جهوده في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معرباً عن استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، بحسب البيان الصادر عن المجلس الرئاسي اليوم الخميس.

ولفت البيان إلى أن الزيارة لدولة قطر جاءت تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.