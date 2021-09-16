طرابلس: وفاة شابين في حادث مروري وقع نتيجة السير عكس الاتجاه

أكدت مديرية أمن طرابلس وفاة شابين في حادث مروري مروع وقع اليوم الخميس نتيجة سير إحدى المركبات بالاتجاه المعاكس.

وأوضحت المديرية في بيان أن الحادث وقع في منطقة سوق الثلاثاء عند الثالثة ظهرا، ووصفته بالمروع، حيث اصطدمت مركبة «مازدا» بساحبة بالقرب من جزيرة السوق عقبة سير إحدى المركبات بالاتجاه المعاكس.

وأشارت إلى أن ضابط التحقيق بقسم مرور العاصمة شعبان شكاب حضر وباشر الحادث، وذلك في وقت تتعدد فيه الحوادث المرورية نتيجة السرعة والمخالفات غير القانونية من قادة المركبات.

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