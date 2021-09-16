الاخواني صالح المجذوب يعترض على توقيع بروتوكلات تعاون بين ليبيا ومصر

العنوان-جنيف

اعترض عضو جماعة الإخوان الإرهابية، صالح المجذوب، توقيع عدد من بروتوكلات التعاون بين ليبيا ومصر.

وقال المجذوب المقيم في سويسرا عبر صفحته بـ فيسبوك، متسائلا، “ما الذي تستطيع أن تقدمه مصر لليبيا بما قيمته 33 مليار دولار”.

ووجه المجذوب حديثه لرئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، “حرام عليك يا الدبيبة عقود كهرباء وتحلية مياه وبناء طرق، ثمنا لعدم تدخل مصر في الشؤون الليبية”.

وتابع المجذوب، “لن تتوقف مصر عن التدخل هم وغيرهم مالم نحل نحن مشاكلنا الداخلية”.

وشهد، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، توقيع عدد من بروتوكلات التعاون بين ليبيا ومصر.

جاء، ذلك خلال الزيارة، التي يجريها الدبيبة والوفد الحكومي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة.

وجرى التوقيع، خلال الاجتماعات، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، في مجالات مختلفة عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.