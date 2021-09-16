ليبيا تدخل قائمة اليونسكو للمحميات الحيوية

أضافت اليونسكو للمرة الأولى موقعاً ليبياً إلى قائمتها للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

ودخل موقع “الشعافين” الليبي القائمة التي تم إنشاؤها لحفظ الطبيعة وحماية النظم البيئية.

وقالت اليونسكو في بيانها الذي يصدر كل عام، أن محمية “الشعافين” الواقعة شمال شرق جبل “نفوسة”، تعتبر أول محمية للمحيط الحيوي في ليبيا، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الموائل الداعمة للأحراج الجافة والسهوب العشبية في الشمال، والمناطق الجنوبية القاحلة جداً في الصحراء الكبرى بالإضافة إلى كونها موطناً لعدد من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

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