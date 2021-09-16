“كلمة” رئيس المجلس الرئاسي في (يوم الشهيد) ذكرى استشهاد شيخ المقاومة عمر المختار

طرابلس 16 سبتمبر 2021 (وال)- ألقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كلمة بمناسبة الذكرى الــــ 90 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار في معارك الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي – في كلمة بهذه المناسبة جاء فيه:

“تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد رمز الجهاد الليبي، شيخ الشهداء عمر المختار، الذي قاوم ورفاقه من المجاهدين، الاحتلال الإيطالي لأكثر من عشرين عاماً، خاضوا خلالها عدداً كبيراً من معارك العزة والشرف، وقدموا دروسًا في الذود عن الأرض والعرض .. لقد سخر المختار حياته من أجل الوطن، وكان رمز المقاومة، وملهم أبطالها على امتداد الوطن الغالي”.

“قوة عمر المختار لم تكن على صهوة جواده فحسب، فقد كان قويًا وفذًا؛ حتى وهو أمام المحاكمة الصوريّة التي فشلت في إخماد الثورة ضد جحافل الاحتلال، مثلما لم تنجح في إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين، فارتفعت حدة المقاومة، وعوضًا عن عمر المختار، ولد ألف عمر المختار، حتى انتهى الأمر بطرد القوات الإيطالية من ترابنا الطاهر”.

“علينا اليوم أن نستلهم الدروس والعبر من تاريخ هؤلاء الأبطال، الذين سطروا ملاحم الجهاد، وحافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها”.

“فعمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوبوا بنادقهم لصدور بعضهم البعض”.

“اليوم نستحضر ذكراهُ وقد مُلئنا يقيناً بأن الأجيال ستستلهم من سيرته المجيدة معنى حُبِ الوطن، والتضحية من أجل رفعته، ووحدة ترابه، فدمائُه التي تجري في عروقنا، لن تَقطعَ أوردتها حِبالُ مشنقة باليه، بل ستتدفقُ فينا إلى أبد الآبدين .. رحم الله شهداء الوطن في كل مكانٍ وزمان”. (وال) ف م/ ر ت

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