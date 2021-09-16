المدبولي: هناك رؤية مصرية ليبية للاتفاق على المشروعات التي ستنفذ في ليبيا

أشار رئيس الوزارء المصري، مصطفى المدبولي، إلى مجالات التعاون بين البلدين، موضحا خلال المؤتمر الصحفي أن هناك رؤية موحدة للاتفاق على المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
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قناة ليبيا
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