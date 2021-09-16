المصباحي: لقاء السيسي مع رئيس مجلس النواب والقائد العام هدفه دعم انتخابات 24 ديسمبر

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مهم جدًا ويدعم انتخابات 24 ديسمبر.

ودعا في تصريحات لصحيفة “الفجر” المصرية، إلى وجود حشد قوي ودولي لتطبيق القرار الخاص بخروج المرتزقة، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بالكامل، مؤكدًا أن هذا الموضوع يكدر حياة الليبيين، لتكون ليبيا مستقلة وحرة في سيادتها.

ولفت إلى أن اللقاءات بين الأشقاء المصريين والليبيين ليست غريبة، فمصر تؤدي دورًا هامًا جدًا في لم الشمل الليبي وإخراج المرتزقة ووقف الاقتتال والحرب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتخابات التي تعتبر مطلب وطني لكل الليبيين الصادقين الذين لا يحملون أجندات خارجية ويسعون إلى عودة دولة رائدة ولها سيادة مطلقة عند أهلها.

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