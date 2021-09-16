تبون يبلغ الكوني بقرارات فتح سفارة وقنصلية الجزائر والخط الجوي ومعبريْن حدوديين

أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، بقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري لـ الكوني الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد ليبي «في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على «موقف بلاده الداعم لحل الأزمة الليبية، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي».

من جانبه، أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي «التوافق الكامل» مع الرئيس تبون في مختلف الملفات، مثمنًا جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين، ومرحباً بقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس.

– الكوني يطلع الرئيس الجزائري على مجريات زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا

– الكوني يصل الجزائر ويلتقي لعمامرة

ووصل الكوني مطار الجزائر الدولي، صباح الخميس، وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. وقال الكوني، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إنّ «الهدف من زيارته، يتعلق بإطلاع عبد المجيد تبون على نتائج ومجريات زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا».

وتابع: «أنا هنا لألتقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإطلاعه على مجريات ما حصل في هذه الزيارات، وأيضاً مجريات الأمور في ليبيا، لأن الرئيس تبون مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي»، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين ليبيا والجزائر.

وسبق أن أكد «تبون»، خلال لقائه وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر نهاية أغسطس الماضي، عزم بلاده «دعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، بما يوفر الظروف المثلى لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ديسمبر المقبل».

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