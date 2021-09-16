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الكبير يبحث مع محافظ المصرف المركزي المصري الملفات المشتركة بين القطاعين المصرفيين الليبي والمصري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي الملفات المشتركة بين القطاعين المصرفيين الليبي والمصري.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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