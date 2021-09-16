الكوني يترأس وفداً ليبياً إلى الجزائر

وصل موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على رأس وفد ليبي في زيارة رسمية إلى الجزائر، للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وأكد الكوني على أهمية ومتانة العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أهمية الخطوات الجزائرية المتمثلة بإعادة فتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس وسبها، وإعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، إضافة إلى فتح معبري غدامس وغات.

من جهته، عبّر الرئيس الجزائري عن دعمه ووقوفه بجانب ليبيا من أجل حل أزمتها، وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها، كما أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن هذه الزيارة “تأتي تعزيزاً للتعاون وتأكيداً لمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين”.

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