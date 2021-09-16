وزارة الصحة: مصر سترسل فريق طبي لتقييم المستشفيات الكبرى في ليبيا

العنوان-القاهرة

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، لقاء مشترك مع نظيرته المصرية، هالة زايد؛ وذلك لبحث آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين في المجال الصحي.

وبحسب وزارة الصحة الليبية، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وذلك لبحث آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين الليبي والمصري في مجالي التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بطرابلس في 20 أبريل الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية في 22 من أبريل الماضي قرارًا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

وأيضا المشاركة الفعالة في تزويد الجانب الليبي بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700, ألف لتر، لتغطية العجز الذي حدث في ليبيا، نتيجة للعطل الذي دخل فيه مصنع وادي الربيع.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي من أجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز من أجل توطين العلاج بالداخل.

وتم أيضا الاتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وفي إطار استكمال الدراسات في الزمالة المصرية؛ تم الاتفاق على إرسال الكوادر المصرية للعمل بالمستشفيات الليبية، واعتماد بعض المراكز الدراسية في ليبيا، وذلك لاستفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية، واستفادة الجانب المصري باستكمال الفترة المطلوبة عليهم للدراسة.