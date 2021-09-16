مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ليبيا

أصدر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، تقريراً يفيد باحتجاز مئات المهاجرين المغاربة في مراكز احتجاز ليبية دون غطاء قانوني وفي ظروف غير إنسانية.

وذكر التقرير أن المحتجزين المغاربة يتوزعون على عدد من مراكز الاحتجاز غربي البلاد، وفي ظروف صحية سيئة، ما تسبب بإصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

وفي رد على التقرير، أكد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن مراكز الاحتجاز المذكورة خارجة عن سيطرة الحكومة وتسيطر على جماعات مسلحة.

يُذكر أن الأمم المتحدة قد دعت مراراً على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى إغلاق كافة مراكز الاحتجاز المخالفة لمعايير الإنسانية.

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