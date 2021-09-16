آمر «مليشيا 444»: ما تقوم به الحكومة بشائر خير وفرح لم نرَ مثلها منذ سنوات

اعتبر ما يعرف بـ« آمر اللواء 444 قتال»، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لداخلية فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق المنصرمة، مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لتزويج الشباب خطوةٌ في الاتجاه الصّحيح.

وقال قائد مليشيا 444، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن دعم الشباب وحثّهم على الزّواج مشروعٌ وطني يستر الشباب ذكوراً وإناثاً ويُكثر من أمة محمد صلّى الله عليه وسلم” على حد قوله.

وتابع:” نعمْ لفتح أبواب البيوت وإغلاق نوافذ الحروب، وتقدّموا ولا تتردّدوا ولا تُفكّروا في المستقبل، فوَعَدَ اللهُ تعالى بأن يُعين المقبلَ على الزواج؛ وقد اختصَّ اللهُ تعالى المقبلين على الزواج بالإعانة لِما في القيام بذلك من مشقّة على الإنسان والتي لا يتمكّن منها إلّا بإعانته -سبحانه وتعالى، ولِما يترتَّب على ذلك من النَّفع العظيم والأثر الكبير” على حد تعبيره.

وزعم أن ماتقوم به الحكومة هذه الأيام هي بشائر خير وفرح وسرور لم نرَ مثلها منذ سنوات؛ فهنيئا لها بهذه الخطوات”.