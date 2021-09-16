الزني يوقع مذكرة تفاهم في مجال الشباب مع نظيره المصري

العنوان-القاهرة

قام وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الشباب.

وجاء ذلك ضمن مذكرات التفاهم في مختلف المجالات الموقعة بين الوزارات بين البلدين عقب عقد الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للمرة الأولى منذ عام 2009.

وناقشت اللجنة العليا الليبية المصرية عددًا من الملفات؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والتي تستهدف تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية للبلدين.