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مهمة جديدة للقوات الجوية التركية قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصد موقع itamilradar إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية التركية حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، من قاعدة قونيا الجوية وسط تركيا، وقامت بالتحليق في الأجواء فوق وسط المتوسط بين مالطا وغرب ليبيا قبل أن تعود إلى قاعدتها.

وذكر الموقع أن الطائرة من طراز بوينجE-7T رقم 13-004 – رمزTUAF42، وهي تابعة لسلاح الجو التركي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها رصد تحليق طائرات تركية قبالة السواحل الليبية، كان آخرها تحليق طائرتين تركيتين الأسبوع الفائت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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