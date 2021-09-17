«دعم الاستقرار»: ضبطنا عددًا من المهاجرين الأفارقة خلال ممارستهم الدعارة بطرابلس

أفاد ما يعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار»، الذي يقوده اغنيوة الككلي، اليوم الخميس، بضبط عدد من الأفارقة متعددي الجنسيات داخل أحد المنازل بالعاصمة الليبية طرابلس خلال ممارستهم الدعارة.

وزعم الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، أن مكتب التحري والقبض بجهاز دعم الاستقرار، تمكن من ضبط عدد من الأفارقة متعددي الجنسيات في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس، بعد دخولهم متسللين عن طريق الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف الجهاز:” تم ضبطهم من قبل أفراد الجهاز وهم في حالة دعارة، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص”، على قوله.

ونبه جهاز دعم الاستقرار، مجدداً، مُهربي البشر والمحروقات بأن حملاته التفتيشية ستكون مستمرة، ولن يتوانى في تطبيق القانون ضد المتورطين في ذلك وبما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، على تعبيره.