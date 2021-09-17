أولى الرحلات الجوية بين مطاري معيتقة وفاليتا.. الإثنين القادم

عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي، ستدشن الخطوط الجوية أولى رحلاتها الرابطة بين مطاري معيتيقة وفاليتا يوم الإثنين القادم.

وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة، ستعمل هذه الخطوة على تقليل المعاناة التي كان يتكبدها المواطنين الليبيين من أعباء السفر نحو أوروبا وغيرها من دول العالم، للعلاج أو الدراسة أو العمل، لافتة إلى أن جهود الحكومة ستستمر لفتح مجالها الجوي لخطوط نقل جوية أخرى مع باقي الدول الصديقة.

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