شمام: الدبيبة يحقق “انتصارات” في حملته الانتخابية غير المعلنة

قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، يواصل حملته الانتخابية غير المعلنة ويراكم انتصارات شعبية صغيرة هنا وهناك، وفق قوله.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “هذه التراكمات مرحب بها من بسطاء الناس ووضعته في المركز الاول وفقا لاكثر من استطلاع رأي” على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “البساطة في الطرح والابتعاد عن غطرسة المنصب طريق ممهد لقلوب الناخبين. بعض منافسيه يشعرك بأنه شرف لك أن تنتخبه وعليك أن تشكره لتكرمه بالترشح. طبعا معظم المتنافسين يستخدمون المال العام لكسب الناخبين” على حد قوله.