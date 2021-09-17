وزارة الصناعة والمعادن توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة التجارة المصرية

وقع وزير الصناعة والمعادن احمد ابوهيسه مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والمعادن بحكومة وحدة وطنية ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية على هامش اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية في دورتها الحادية عشر المنعقدة بمدينة القاهرة والتي شارك فيها الوزير رفقة وفد وزاري ترأسه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه.

كما بحث الوزير بمقر إقامته بالقاهره مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع الحربي فتح آفاق التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع الحربي بمصر.

هذا وقدم رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع الحربي درعا تذاكريا للوزير احمد ابوهيسة.