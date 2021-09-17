السفارة الليبية في روما: تحركات دبلوماسية لمنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإيطالية

اجتمع السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، مع ومديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

وناقش الاجتماع، تسهيل منح تأشيرات للمواطنين فى كلتا البلدان من حيث سرعة منح التاشيرة للمتقدمين وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

كما تطرق السفير عمر الترهوني، في الاجتماع، إلى آلية تسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضي وللجرحي، وكذلك المستعجلة الذين يصلون إلى المنافذ الإيطالية عن طريق الإسعاف الطائر .