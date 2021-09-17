قوى عاملة النواب المصري: استقرار ليبيا من استقرار مصر والقاهرة تسعى لإعمارها

أشاد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري عبد الفتاح يحيى، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وليبيا، أبرزها فى مجال البترول لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى مكافحة التلوث البحري وآثاره بين البلدين ومذكرة تفاهم عن النقل البحري.

وقال، فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” المصري، إن “توقيع هذه الاتفاقيات التي شهدها اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمر جيد ويصب في صالح الدولتين، لافتا إلى أن إعمار ليبيا سيعود علي ليبيا والعمالة المصرية بالخير”.

وأشار إلى أن “ليبيا كانت تستقبل عمالة مصرية كبيرة قبل عام 2011م، ولكن بعد الثورة انسحبت هذه العمالة، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات ستعود مره أخرى تحت مظلة الدولة إلى ليبيا”، حسب قوله.

وأكد أن “استقرار ليبيا من استقرار مصر والقاهرة تسعى لإعمارها”، مشددًا على “ضرورة طرد المليشيات الإرهابية من ليبيا فى أسرع وقت بحسب ما تم من اتفاقيات بين الحكومات”.

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