سفارة ليبيا بروما: اللافي أشاد بدعم إيطاليا للاستقرار الأمني والسياسي

قال بيان سفارة ليبيا، بإيطاليا، إن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، التقى بالعاصمة الإيطالية روما، وزيرة العدل الإيطالية، “مارتا كارتابيا”، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي، محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع، أحمد محارب.

وناقش الاجتماع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين .

وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي سياعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في إيطاليا باستكمال مدة العقوبة في ليبيا، بحسب بيان السفارة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وفي هذا الإطار طالب عبد الله اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وفق قوله.