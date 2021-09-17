دبلوماسي روسي: نؤكد أن روسيا تدعم انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا خاصة التركية

قال الدبلوماسي السابق فيتشسلاف ماتازوف من موسكو، إن روسيا لا تعارض انسحاب المرتزقة والجيوش الأجنبية من ليبيا بالعكس روسيا تؤيد هذا القرار، ولكن دون استثناءات.

وأكد في مداخلة مرئية عبر قناة “الحدث” السعودية، أن القوات التركية موجودة في ليبيا، لافتاً إلى أنه إذا جرى الحديث عن استثناءات كالسماح ببقاء أي قوة أجنبية في ليبيا فهذا معارض لقرار مجلس الأمن.

وأشار إلى أن روسيا اقترحت الفكرة التي تشمل على انسحاب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة.

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