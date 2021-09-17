ليبيا تترأس اجتماع المجموعة العربية في نيويورك على مستوى المندوبين

ترأست ليبيا، أمس الأربعاء، اجتماع المجموعة العربية في نيويورك على مستوى المندوبين، بحسب بيان صادر عن البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، في بيان لها الخميس، إن اجتماع عقد ظهر الأربعاء بمقر البعثة الليبية بنيويورك للمجموعة العربية برئاسة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني ضم المراقب الدائم لجامعة الدول العربية والمندوبين والسفراء العرب.

وخلال الاجتماع، ناقش المندوبين جدول الأعمال المتضمن قرارات وزراء الخارجية العرب وكيفية وضعها موضع التنفيذ، والتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك على هامش اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال الفترة من 20الى 26 من شهر سبتمبر الجاري والتي سيحضرها لفيف من رؤساء وزعماء الدول.

وقد تم أيضاً في هذا الاجتماع، الاستماع إلى إحاطة مندوب دولة فلسطين عن آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وكيفية تقديم الدعم والمساندة على المستوى العربي والدولي في أروقة الأمم المتحدة.