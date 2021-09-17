نافياً تصريحات الحكومة.. الطيران المدني: حظر الطيران على الشركات الليبية في أجواء أوروبا بما فيها مالطا لازال ساريًا

وقال الناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، إن “تتويجاً لجهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أجواء ليبيا مع العالم، وعقب توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ستدشن الخطوط الجوية أولى رحلاتها الرابطة بين مطاري معيتيقة وفاليتا يوم الاثنين القادم، الموافق 20 سبتمبر 2021”.

وأضاف حمودة، أن “هذا (الأمر) سيقلل المعاناة التي كان يتكبدها المواطنون الليبيون من أعباء السفر نحو أوروبا وغيرها من دول العالم للعلاج أو الدراسة أو العمل”، مضيفاً: “ستستمر جهود حكومة الوحدة الوطنية مع باقي الدول الصديقة لفتح مجالها الجوي لخطوط نقل جوية أخرى خدمة للمواطن الليبي”.