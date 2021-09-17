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نافياً تصريحات الحكومة.. الطيران المدني: حظر الطيران على الشركات الليبية في أجواء أوروبا بما فيها مالطا لازال ساريًا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف مصدر مسؤول من مصلحة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن حظر الطيران على الشركات الليبية في أجواء أوروبا بما فيها مالطا لازال ساريًا.
المصدر، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، أوضح أن ما أُعلن عنه اليوم هو عودة رحلات شركة “ميدافيا” المسجلة في مالطا والتي علقت رحلاتها الى ليبيا منذ ظهور كورونا .
وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخميس، قد أعلنت عن إعادة فتح أجواء ليبيا مع العالم مجددًا بعد إغلاقها لمدة 10 سنوات بسبب الصراعات المسلحة، مؤكدةً تدشين أولى رحلاتها للخطوط الجوية بين ليبيا ومالطا أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، إن “تتويجاً لجهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أجواء ليبيا مع العالم، وعقب توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ستدشن الخطوط الجوية أولى رحلاتها الرابطة بين مطاري معيتيقة وفاليتا يوم الاثنين القادم، الموافق 20 سبتمبر 2021”.

وأضاف حمودة، أن “هذا (الأمر) سيقلل المعاناة التي كان يتكبدها المواطنون الليبيون من أعباء السفر نحو أوروبا وغيرها من دول العالم للعلاج أو الدراسة أو العمل”، مضيفاً: “ستستمر جهود حكومة الوحدة الوطنية مع باقي الدول الصديقة لفتح مجالها الجوي لخطوط نقل جوية أخرى خدمة للمواطن الليبي”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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