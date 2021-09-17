تقرير بريطاني: الميليشيات بغرب ليبيا تحتجز مهاجرين مغاربة في ظروف غير إنسانية

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن هناك مراقب أوروبي لحقوق الإنسان اتهم السلطات الليبية باحتجاز مئات المهاجرين المغاربة في ظروف غير إنسانية دون مبرر قانوني منذ شهور.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير له، أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال في بيان إن “السلطات في السجون ومراكز الاحتجاز الليبية أخفقت في تزويد مئات المعتقلين المغاربة بالرعاية الصحية أو الطعام أو مياه الشرب النظيفة”.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن “البيئات غير الصحية المقترنة بأماكن قريبة تعني أن الأمراض المعدية تنتشر بسرعة بين المحتجزين، وهو أمر أنه كان واضحًا في مركز احتجاز ليبيا حيث أصيب الكثيرون بـ “Covid-19″”، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير، أنه من المعروف أن المهاجرين يسافرون براً إلى ليبيا حيث يخططون لبدء رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا، ويحتجز حرس الحدود بعضهم عند دخولهم البلاد بينما يحتجز البعض الآخر على أيدي قوات خفر السواحل الليبية أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا.

وطالب الأورومتوسطي، في بيانه حكومة الوحدة المؤقتة بالإفراج عن جميع المهاجرين المغاربة المحتجزين لديها وتوفير الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها ، وخاصة مرضى كورونا.

وأكد المرصد، أن المغرب يجب أن يتعاون بنشاط مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة مئات العائلات التي دائما ما تشعر بالقلق على مصير أطفالها.

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