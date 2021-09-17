الرئاسة المصرية: هدف مصر الأول والوحيد عودة ليبيا لاستقرارها الذي كان في سابق عهدها

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضى، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على دعم مصر لإرادة الشعب الليبي في التوصل للحلول السياسية والحفاظ على وحدة أراضيه.

وأكد في مداخلة هاتفية عبر قناة “الحياة” المصرية، أن مصر تمد يدها للعديد من الدول بالمنطقة في مجمل قضاياها، مشيراً إلى أن مصر دورها فعال وكبير في المنطقة بفضل القيادة السياسية الحكيمة في كل القضايا.

ولفت إلى أن هدف مصر الأول والوحيد عودة ليبيا لاستقرارها الذي كان في سابق عهدها، والتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بيّن أن الرئيس السيسي التقى برئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة فضلا عن لقائه برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، منذ أيام لمناقشة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

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