بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقى مع ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا ويشمل بداية من يوم الغد مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ على مناطق الساحلية, مابين (36- 40) مْ على مناطق الدواخل ، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافيه إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 30) مْ على مناطق الساحلية, مابين (34- 36) مْ على مناطق اجدابيا – جالو والجغبوب ، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 38) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح:شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:11).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:52).