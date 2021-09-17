الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق طوال الاسبوع القادم

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 17/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وقال التقرير ان الطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقى نتيجة تمركز المرتفع الجوي على وسط ليبيا ، مما يسبب فى ارتفاع درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا ويشمل بداية من يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب التقرير فمن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة ما بين ( 27 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية، بينما تسجل مابين ( 36 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع ان يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا طوال الاسبوع القادم.