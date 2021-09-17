مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: القاهرة تقف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى مصر ليست الأولى وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الرئيس السيسي برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف “هريدي”؛ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم” المصرية، أنه تم توقيع اتفاقات مشتركة تغطي كافة مجالات العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر أكدت وقوفها ضد التدخل في الشأن الليبي والتدخلات الأجنبية وتفكيك الجماعات المسلحة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن ما يقرب من مليون عامل مصري سيشارك في إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن مصر ستسهم بشكل كبير في مسألة إعادة إعمار ليبيا.