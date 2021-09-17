«أمن طرابلس» تعلن ضبط «مجرم خطير»

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط «مجرم خطير» مطلوب على ذمة قضايا جنائية في جادو.

وأوقفت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس المجرم المتورط في قضايا سرقة وحرق منازل وسيارات، الصادر بحقه أمر قبض من نيابة الحرابة الجزئية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ثم تسليمه إلى مركز شرطة تندميرة التابع لمديرية أمن جادو من حيث الاختصاص.

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