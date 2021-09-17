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الغنوشي: ندعو الطرفين التونسي والليبي إلى الإسراع بفتح الحدود بين البلدين أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، راشد الغنوشي، “الطرفين التونسي والليبي، إلى الإسراع بفتح الحدود بين البلدين أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع”، بحسب قوله.

وثمّن، في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “اتفاق البروتوكول الصحي الموقع مؤخرًا بين ليبيا وتونس، رافضا ما أسماه التشويش على العلاقات الثنائية من أي جهة”.

وأكد أنه “يجب التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية بتونس في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان، وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بتونس”.

وقال إن “الظرف الحالي يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الاستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى”.

ورأى أنه “لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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