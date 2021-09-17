العبود: دور مصر فعال في ليبيا من أجل إحلال السلام ومحاربة الإرهاب

قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد العبود، إن دور القاهرة لإحلال السلام في ليبيا يأتي في إطار جهود مصر لقيادة النظام الإقليمي العربي في محاربة الإرهاب. وأضاف العبود، في مداخلة مع قناة العربية الحدث، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يستضيف بين الحين والآخر كل الشخصيات السياسية والعسكرية الليبية بمصر لإحلال السلام بالمنطقة العربية.

ولفت إلى أن دور مصر فعال، بدءا من انطلاق مسار توحيد المؤسسة العسكرية ومسار 5+5 الذي انطلق أيضا من القاهرة. وشدد على الدور المصري في إحلال السلام والاستقرار، فعال ويأتي في إطار جهود مصر لقيادة النظام الإقليمي العربي لمحاربة الإرهاب. وتابع:” لازلنا نتحدث عن هذا الإقليم والتحولات الجذرية التي يعيشها، والذي تلعب فيه القاهرة دور مهم. وأوضح أن القاهرة حريصة على تطبيق ماتم الاتفاق عليه في خريطة الطريق، ودعمت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمت أيضا كل الجهود التي تدفع لإنجاز قاعدة دستورية ليأتي دور البرلمان الليبي في عبور لانتخابات 24ديسمبر.

وبين العبود، أن زيارة الدبيبة إلى مصر تؤكد على فرض الأمن والاستقرار والاستفادة من التجربة المصرية من الديمقراطية ومساعدة ليبيا في التحول الديمقراطي وفي ملف الخدمات.