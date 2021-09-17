فتح معبر راس أجدير الحدودي بين ليبيا وتونس

العنوان- راس أجدير

بدأت حركة السفر البري بين ليبيا وتونس عبر منفذ راس أجدير الحدودي إلى العودة بشكل طبيعي صباح اليوم الجمعة، إثر إعلان البلدين عن فتح الحدود بينهما الخميس.

وجاءت عودة حركة السفر عبر المعبر بعد إغلاق استمر لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا.

وبعد الاتفاق على بروتوكول صحي وأمني أعلنت البلدين إعادة فتح الحدود بينهما اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأغلقت حكومة الوحدة في 8 يوليو الماضي الحدود الليبية مع تونس وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفاقم الحالة الوبائية آنذاك على الأراضي التونسية.