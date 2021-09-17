“الجارح” لـ”218″: الحكومة تسعى لعرقلة الانتخابات وصندوق الزواج “رشوة”

اتهم الكاتب والباحث السياسي، محمد الجارح، رئيس حكومة وحدة الوطنية ومن معه؛ بالعمل على عرقلة انتخابات 24 ديسمبر.

وقال “الجارح” خلال لقاءٍ له مع برنامج “البلاد”، الذي يُبثّ على قناة “218” أن ما قام به رئيس الحكومة في الخفاء في ملتقى الحوار السياسي أو من خلال الأموال التي تدفع لشركات العلاقات العامة في أوروبا وأمريكا؛ يبيّن أن هناك مشاوراتٍ باتجاه عدم إجراء الانتخابات التي تعدّ المهمة الأولى للحكومة، بحسب “الجارح”.

وانتقد “الجارح” صندوق دعم الزواج الذي أطلقته الحكومة، معتبرًا إياه مدخلاً للفساد، في ظلّ صرف هذه الأموال خارج الميزانية العامة ودون أي رقابة عليها، معتبرًا ذلك “رشوةً” تهدف للمحافظة على كرسي السلطة، بعد فشل الحكومة في معالجة الملفات الرئيسة المناطة بها.

وأضاف أن اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية من قبل البرلمان؛ يجعل فرصة إجراء الانتخابات قائمةً وفي انتظار قانون الانتخابات البرلمانية والتصويت في جلسة علنية على هذه القوانين لمنع المعرقلين، على حد وصفه، من الذهاب إلى الطعن في هذه القوانين.

وأكد على إيجابية موقف المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما عدا الموقف البريطاني الذي وصفه “الجارح” بـ”المتردد”، كاشفًا عن مساعي لندن لإقناع الأمريكيين بالانحياز إلى موقفهم من الانتخابات المقبلة.

يُذكر أن رئيس الحكومة رفض الاتهامات المُوجّهة له بالعمل على عرقلة انتخابات 24 ديسمبر، مؤكدًا تسخير حكومته للإمكانيات كافة لإنجاح هذا الاستحقاق.

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