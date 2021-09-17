اللجنة المكلّفة بشأن السفارة الليبية بدمشق تنهي مهامها وتحيلها لـ”المنقوش”

أنهت اللجنة المُشكّلة من قبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، للوقوف على أوضاع السفارة الليبية بالعاصمة السورية دمشق؛ مهامها، وستقدّم تقريرها النهائي لـ”المنقوش”؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة؛ فإن اللجنة شُكّلت من الإدارات المعنية، وذلك لتقييم ومعالجة بعض الإشكاليات القائمة للسفارة، بما يكفل ممارستها واجباتها، تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ، وبحسب الوزارة كذلك؛ فإن هذه اللجنة جاءت في إطار السعي لإنهاء حالة الانقسام بين البعثات الدبلوماسية في الخارج.

جديرٌ بالذكر أن العلاقات “الليبية- السورية” قُطعت بعد عام 2011، ولكن في شهر مارس من العام 2020؛ وقّعت دمشق والحكومة الليبية “المؤقتة” مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح المقار الدبلوماسية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بينما بقيت مقطوعة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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