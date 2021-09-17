الخطوط التونسية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى مطاري معيتيقة وبنينا

أكدت شركة ‏الخطوط التونسية الجوية إعادة تشغيل الخط الجوي انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينا في بنغازي ابتداء من يوم الخميس المقبل. وأوضحت الشركة في إيجاز عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الخط الجوي سيبدأ من يوم الخميس القادم بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، مطالبة بالالتزام التام بالبروتوكول الصحي الذي جرى الاتفاق عليه بين البلدين. وجرى فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة.

وشددت تونس على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مؤكدة أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.