الشندويلي: الشركات المصرية مؤهلة للدخول في السوق الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمود الشندويلي أن الشركات المصرية مؤهلة للدخول في السوق الليبية.

الشندويلي أوضح في تصريحات صحفية لصحيفة الدستور المصرية طالعتها صحيفة المرصد أن الأسواق الليبية من الأسواق الواعدة بالنسبة لمصر، مبينًا أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود عظيمة في عدة دول.

وأضاف الشندويلي: إن هذه الجهود تتمثل من خلال إعادة الإعمار والعمل على حل الأزمات السياسية وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أن إعادة إعمار ليبيا سيفتح المجال إلى زيادة استثمارات الشركات المصرية خاصة في قطاع مواد البناء والإنشاء.

ولفت الشندويلي إلى أن هذا يعطي ثقة كبيرة للشركات المصرية، فالمصانع والشركات التابعة للاتحاد تعتزم المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيعمل على زيادة أعداد العمالة، وأن الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات التجارية الليبية.

واختتم الشندويلي تصريحاته بالإشارة لتوقعه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية