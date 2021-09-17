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ليبيا تبحث استئناف منح التأشيرات مع الجانب الإيطالي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، مع مديرة المراسم الدبلوماسية الإيطالية بالوكالة ومديرة المكتب الثاني لشؤون التشريفات بوزارة الخارجية الإيطالية؛ سبل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين في البلديْن، وتسهيل إجراءات الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية بإيطاليا.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بتسهيل إجراءات منح التأشيرات العلاجية للمرضى والجرحى، وكذلك الحالات العاجلة التي تصل إلى المنافذ الإيطالية عن طريق الإسعاف الطائر، وفق الحساب الرسمي للسفارة الليبية لدى إيطاليا.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية كثفت مساعيها الدبلوماسية مع الجانب الإيطالي؛ لإعادة استئناف الرحلات الجوية بين البلديْن، ومنح التأشيرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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