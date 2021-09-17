«صنع الله»: لن ندخر أي جهد من أجل دعم منطقة العوينات

استقبل مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، النائب البرلماني صالح همة. وبحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، اليوم الجمعة، تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط، وفي مقدمتها، إمكانية تنفيذ المؤسسة لبرامج التنمية المكانية بمنطقة العوينات، وتدريب الشباب بها. وفي هذا الصدد، أكد صنع الله، أن المؤسسة هي مؤسسة جميع الليبيين، وإنها لن تدخر أي جهد لأجل دعم منطقة العوينات، موصيا بضرورة التواصل مع إدارة التنمية المستدامة فيما يخص الجوانب التي تمت مناقشتها، على حد تعبير البيان. ومن جانبه، تقدم النائب صالح همة، بالشكر الجزيل والثناء على الجهود التي قامت ولا زالت تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لدعم المناطق المجاورة لعملياتها، مشيدا بإدارة المهندس مصطفى صنع الله الحكيمة في قيادة القطاع والحفاظ على استقراره واستمرارية تدفق النفط، الذي يمثل المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية.