الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا الخميس المقبل

أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقا من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة في ليبيا الخميس المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الإجراء جاء تبعا لقرار الرئيس قيس سعيد إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وذكرت الخطوط التونسية جميع مسافريها بضرورة الالتزام التّام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه.

إعادة فتح معبر رأس أجدير

وعادت الحركة إلى منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، صباح اليوم الجمعة، واستئنفت حركة التنقل بين البلدين.

ونشرت صفحتا وزارة الداخلية و«حكومتنا» صورا تظهر مواطنين خلال إنهاء معاملاتهم في نقطة أمنية بالمنفذ، إضافة إلى عبور عدد من سيارات المسافرين.

– بالصور.. إعادة فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس

– حكومة الوحدة الوطنية تعلن رسميا إعادة فتح الحدود مع تونس ابتداء من الغد

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وأمس الخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إعادة فتح المعبر «بشكل رسمي، وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين».

وجاء هذا الإعلان، بعد توجيه الرئيس التونسي بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بعد اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية – الليبية، التي عقدت مؤخرا بمدينة جربة جنوب شرق البلاد.

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