الحويح: ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات

ليبيا – شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج على تطلع ليبيا لتعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف الحويج جاء خلال الاجتماع التحضيري للجنة المصرية الليبية المشتركة الذي التأم في القاهرة وحضره عدد من الوزراء والخبراء من الجانبين.

وتابع الحويج خلال الاجتماع الذي تم خلاله مناقشة ما توصلت إليه الاجتماعات التي استمرت ليومين بين وفدي البلدين أن التطلع يشمل على وحه الخصوص ملف إعادة الإعمار ونقل الخبرات، مشيدًا بالتجربة المصرية في مجال التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

هذا وأتى الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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