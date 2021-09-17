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انتشال رفات آدمي من بئر في تاورغاء

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشل فريق من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رفاتًا آدميًا من أحد الآبار بمدينة تاورغاء، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى مصراتة، لعرضه على الطب الشرعي، وأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على هوية صاحبه.

وذكرت الصفحة الرسمية للهيئة أنه تم الكشف عن الرفات، بعد ورود بلاغ من قبل مدير النيابة الجزئية بمدينة تاورغاء، حيث توجّه فريق تابع للهيئة وانتشل البقايا بصعوبة، نظرًا لخطورة الموقع، كما ذُكر.

جديرٌ بالذكر أن إحدى فرق البحث والتعرف على المفقودين انتشلت، خلال اليومين الماضيين، بقايا آدمية بمنطقة أبوقرين الواقعة بين مدينتيْ مصراتة وسرت، بعد ورود بلاغ من قبل النيابة العسكرية بمدينة سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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