ضبط تشكيل عصابي بصبراتة قُتل أحد أفراده في اشتباك مع الأمن

ضبطت الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن صبراتة تشكيلا عصابيا خلال سرقته أغناما من إحدى المزارع بمنطقة سوق العلالقة صباح اليوم الجمعة.

وأطلق أفراد التشكيل الرصاص على تمركز أمني في محاولة لتجاوزه، إلا أن الدوريات به طاردتهم، ليسفر الاشتباك عن مقتل أحدهم، فيما أصيب آخر ونقل إلى المستشفى، ووضع الثالث في الحجز، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واتضح أن السيارة التي يستقلونها «أحدث بها تغيير جوهري في اللون»، كما كانت محملة بأغنام مسروقة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، تحت إشراف النيابة العامة.

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