بدايةً من الغد.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غرب ليبيا

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام؛ لفت المركز إلى أن الطقس سيبقى معتدلاً على مناطق الشمال الشرقي مع ارتفاع في درجات الحرارة على غالبية مناطق غرب ليبيا، ويشمل، بدايةً من يوم الغد، مناطق الشمال الشرقي، فيما جاءت بقية التوقّعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ على مناطق الساحلية, وما بين (36- 40) مْ على مناطق الدواخل، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا من يوم الغد على غالبية المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 30) مْ على مناطق الساحلية, وما بين (34- 36) مْ على مناطق اجدابيا – جالو والجغبوب، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا من يوم الغد على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس:السماء صافيةٌ.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ ، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليوميْن القادميْن على غالبية المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس:السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 36) مْ.

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